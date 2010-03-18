Перевести сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок198 просмотров

Задача:

перенести сайт vita-travel.com.ua на CMS Joomla.

Необходимо сохранить все детали визуального оформления.

Наполнение в работу не входит, интересует только интеграция.

Joomla
15 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров