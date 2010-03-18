Тема сайта для WordPress

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Закрыт7 заявок170 просмотров

Здравствуйте!

Есть статический сайт http://dsh.skom.kz/kaz/index.htm

Нужна тема для переноса сайта на движок WordPress

Необходимо правильное отображение специфических символов казахского языка

Шаблон Dreamweaver имеется

WordPress
15 лет назад
aragon_kz
Ермек 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров