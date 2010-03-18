Задача: перенести сайт vita-travel.com.ua на CMS Joomla. Необходимо сохранить все детали визуального оформления. Наполнение в работу не входит, интересует только интеграция.
Тема сайта для WordPress
Здравствуйте!
Есть статический сайт http://dsh.skom.kz/kaz/index.htm
Нужна тема для переноса сайта на движок WordPress
Необходимо правильное отображение специфических символов казахского языка
Шаблон Dreamweaver имеется
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