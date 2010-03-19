Joomla 1.5 + virtuemart : установка и настройка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок146 просмотров

Приветствую.

Нужен человек, который сможет на примере показать правильную установку модуля интернет-магазина, настроить его и проконсультировать по работе с движком.

Указывайте стоимость + номер ICQ. Писать только в проект.

Joomla
15 лет назад
igormorana
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров