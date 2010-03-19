Необходимо настроить двиг. Joomla. как тут http://joomla1.5.youjoomla.info/youphoto/ Скин есть, есть установка, но не могу найти дамп бд. Раньше не имел дело с установкой Joomla. Весит 34 мегабайта Вот ...
Joomla 1.5 + virtuemart : установка и настройка
Приветствую.
Нужен человек, который сможет на примере показать правильную установку модуля интернет-магазина, настроить его и проконсультировать по работе с движком.
Указывайте стоимость + номер ICQ. Писать только в проект.
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