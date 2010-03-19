Настройка Joomla, установка модулей

Необходимо настроить двиг. Joomla. как тут http://joomla1.5.youjoomla.info/youphoto/

Скин есть, есть установка, но не могу найти дамп бд. Раньше не имел дело с установкой Joomla.

Весит 34 мегабайта

Вот ссылки:

http://letitbit.net/download/28427e1a43e/you_photo.zip.html

http://depositfiles.com/files/hfqretha9

http://letitbit.net/download/28f1527e1a43e/you_photo.zip.html

В общем необходим настроенный двиг с включенными модулями, всё должно быть также как тут http://joomla1.5.youjoomla.info/youphoto/

Пишите свои предложения. Если что ловите меня в асе 823-723. Спасибо.