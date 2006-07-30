sundesign

Mihail Yakovlev sundesign

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотипы производителей

    $50

    Необходимо создать порядка 150 мини логотипов на известные бренды. Размер логотипа 130*27 Образец http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/BCBGMAXAZRIA.gif http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/Hermes.gif http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/MaxMara.gif Только фон должен быть светлым. Бюджет 50 у.е. Срок 1-2 дня.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно свести прайсы Excel в один.

    $30

    Есть десяток прайсов по автомобильным шинам и есть файл товара который есть на складе. Нужно очень внимательно(т.к. некоторые шины отличаются только одной цифрой в названии) перенести цены из прайсов в файл остатков. Всего порядка 800 товаров. При желании ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Увеличение тиц

    $100

    Требуется поднять тиц у сайта aurore-auto.ru с 170 до 800-1000. без установки обраток и без использования линкообменников на подобии 1я и т.д. Присылайте ваши цена за 100 пунктов. Возможно дальнейшее сотрудничество по другим сайтам.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад