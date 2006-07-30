Есть десяток прайсов по автомобильным шинам и есть файл товара который есть на складе. Нужно очень внимательно(т.к. некоторые шины отличаются только одной цифрой в названии) перенести цены из прайсов в файл остатков. Всего порядка 800 товаров. При желании ...