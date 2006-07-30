Необходимо создать порядка 150 мини логотипов на известные бренды. Размер логотипа 130*27 Образец http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/BCBGMAXAZRIA.gif http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/Hermes.gif http://www.modnikov.net/catalog_pics/flogos/MaxMara.gif Только фон должен быть светлым. Бюджет 50 у.е. Срок 1-2 дня.
Mihail Yakovlev sundesignsundesign
40 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
Есть десяток прайсов по автомобильным шинам и есть файл товара который есть на складе. Нужно очень внимательно(т.к. некоторые шины отличаются только одной цифрой в названии) перенести цены из прайсов в файл остатков. Всего порядка 800 товаров. При желании ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется поднять тиц у сайта aurore-auto.ru с 170 до 800-1000. без установки обраток и без использования линкообменников на подобии 1я и т.д. Присылайте ваши цена за 100 пунктов. Возможно дальнейшее сотрудничество по другим сайтам.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт17 лет назад