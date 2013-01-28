Работодатель не плохой Задачу поставил сразу и четко. Работал с ним по нескольким проектам. До определенных пор проблем с оплатой не было однако в конечном итоге работодатель пропал так и не забрав готовый последний проект и не расплатился за него. Рекомендую, потому что бывает всякое, человек не кидал и не обманывал, просто неожиданно пропал до пропажи работать с ним было одно удовольствие.