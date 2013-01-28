ppa89

Владимир ppa89

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Необходимо нарисовать лисенка

    $50

    Сейчас мы занялись ребрендингом нашей ветеринарной клиники. Нам необходимо перерисовать лицо клиники - это лисенок. Сейчас его можно посмотреть на сайте http://redfox-vet.ru/ В приложении старый лисенок, его нужно перерисовать и сделать более ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка нескольких сайтов PHP

    Есть 3 сайта со схожей тематикой. Первый сайт уже работает более 1 года, сейчас он находится на стадии перезапуска с новых дизайном. Второй сайт тоже уже запущен, но еще не доработан, а третий сайт ...

    HTMLPHPSQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    $50

    Необходимо разработать логотип для компания КМ-Сервис; Профиль деятельности: организация общественного питания (столовые, выездное обслуживание, кэйтеринг, кулинария); 1. Это должна быть векторная графика 2. Целевая аудитория: различная 3. Возраст целевой аудитории: от ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание главной страницы сайта

    $75

    Всем добрый день! Объявляется конкурс на создание главной страницы сайта спортивного клуба единоборств “скорпион” Данный сайт является информационным для посетителей и будущих посетителей спортивного клуба. Примеры сайтов: www.combatmoscow.com http://www.hors-club.ru/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    $55

    Всем добрый день! Для сайта бойцовского/ спортивного клуба единоборств "Скорпион" необходимо разработать логотип. Требования: 1. Это должна быть векторная графика 2. Целевая аудитория: от детей до взрослых 3. Возраст целевой ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Всем добрый день! Объявляется конкурс на создание логотипа сайта jobafisha.ru На данном сайте будет размещать информация о кадровых мероприятиях (выставки работодателей, мастер классы, семинары, презентации) — будет некий календарь событий, посвященный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
8 баллов
10 лет назад
Верстка макета PSD в HTML
HTML
Оставил свой комментарий в предыдущем отзыве..)
Павел проявил себя как ответственный исполнитель, произвел работу в срок и надлежащего качества. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
8 баллов
10 лет назад
PSD Макет в HTML
HTML
Работодатель не плохой Задачу поставил сразу и четко. Работал с ним по нескольким проектам. До определенных пор проблем с оплатой не было однако в конечном итоге работодатель пропал так и не забрав готовый последний проект и не расплатился за него. Рекомендую, потому что бывает всякое, человек не кидал и не обманывал, просто неожиданно пропал до пропажи работать с ним было одно удовольствие.
Спасибо Павлу за хорошую и оперативную работу.
Ответный отзыв
taalay
Таалай 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
$50
10 баллов
11 лет назад
Необходимо нарисовать лисенка
Приятно было работать, надежный и ответственный заказчик, оплата быстрая. Всем Рекомендую
Дизайнер проявил креатив и выполнил все условия конкурса, а также доработал окончательный выбранный вариант. Всем рекомендуем.
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Создание логотипа
Надежный заказчик, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ольга очень хороший специалист в своем деле, нам понравилось с ней работать. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$55
10 баллов
12 лет назад
Создание логотипа
Спасибо Владимиру за возможность поучаствовать в таком интересном конкурсе! Все отлично, оплата моментальная.
Спасибо большое Денису за качественную работу, желаем ему дальнейших успехов.
Ответный отзыв
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