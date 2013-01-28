Сейчас мы занялись ребрендингом нашей ветеринарной клиники. Нам необходимо перерисовать лицо клиники - это лисенок. Сейчас его можно посмотреть на сайте http://redfox-vet.ru/ В приложении старый лисенок, его нужно перерисовать и сделать более ...
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть 3 сайта со схожей тематикой. Первый сайт уже работает более 1 года, сейчас он находится на стадии перезапуска с новых дизайном. Второй сайт тоже уже запущен, но еще не доработан, а третий сайт ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать готовый PSD Макет в HTMLHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сверстать готовый PSD Макет в HTMLHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для компания КМ-Сервис; Профиль деятельности: организация общественного питания (столовые, выездное обслуживание, кэйтеринг, кулинария); 1. Это должна быть векторная графика 2. Целевая аудитория: различная 3. Возраст целевой аудитории: от ...Завершен12 лет назад
- $75
Всем добрый день! Объявляется конкурс на создание главной страницы сайта спортивного клуба единоборств “скорпион” Данный сайт является информационным для посетителей и будущих посетителей спортивного клуба. Примеры сайтов: www.combatmoscow.com http://www.hors-club.ru/ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $55
Всем добрый день! Для сайта бойцовского/ спортивного клуба единоборств "Скорпион" необходимо разработать логотип. Требования: 1. Это должна быть векторная графика 2. Целевая аудитория: от детей до взрослых 3. Возраст целевой ...Завершен12 лет назад
- $50
Всем добрый день! Объявляется конкурс на создание логотипа сайта jobafisha.ru На данном сайте будет размещать информация о кадровых мероприятиях (выставки работодателей, мастер классы, семинары, презентации) — будет некий календарь событий, посвященный ...Завершен12 лет назад