Логотип для фирмы Вимет

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка132 просмотра
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Логотип для фирмы Вимет.Жестяно-кровельнй цех.

Подробное ТЗ в личной переписке.

11 лет назад
cinemarx
Сергей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
11 лет назад
$30
7 дней
Еще раз провели с Романом отличную работу... Не смотря на то, что мы немного "по выносили" мозг) (сделать немного так, подправить там) Роман показал себя как настоящий профессионал, был сдержан и рассудителен) Неприменно продолжу сотрудничество с данным исполнителем! Рекомендую, как ответственного исполнителя! PS: Спасибо за логотип) успехов в работе ;)
Работаю не первый раз. В данном проекте Сергей выступал как посредник - и несмотря на это не получалось "испорченного телефона". Задание было хорошо сформулировано , в процессе исполнения давались ясные корректировки. + хорошее впечатление оставляет аккуратная оплата. Приятно работать. Рекомендую и как заказчика, и как руководителя проектами.
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