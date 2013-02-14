Требуется разработать логотип для аукциона на основе названия артаукцион http://artauction.ru/ Требования: Написание логотипа должно быть примерно как сейчас, в одну строку, с учетом грамотной типографики. В логотипе использовать только шрифт. Используемый шрифт должен быть с засечками Для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для фирмы Вимет.Жестяно-кровельнй цех.
Подробное ТЗ в личной переписке.
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