Логотип для фирмы Вимет

Еще раз провели с Романом отличную работу... Не смотря на то, что мы немного "по выносили" мозг) (сделать немного так, подправить там) Роман показал себя как настоящий профессионал, был сдержан и рассудителен) Неприменно продолжу сотрудничество с данным исполнителем! Рекомендую, как ответственного исполнителя! PS: Спасибо за логотип) успехов в работе ;)