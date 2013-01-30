$100
Нужно разработать логотип антивирусного интернет-магазина awasoft.ru Пользователь видя его должен понимать что в том магазине он может купить антивирусные программы
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Нужно разработать логотип антивирусного интернет-магазина awasoft.ru Пользователь видя его должен понимать что в том магазине он может купить антивирусные программы
Необходимо разработать логотип и иконку favicon для интернет-магазина продающего электронные лицензии антивирусных программ адрес интернет-магазина www.awasoft.ru К сожалению магазин закрыт но можно посмотреть скин который у магазина по ссылке: http://www.codingstaff.com/products/cs-cart-templates/software-store-cs-cart-3.0 (там есть ...