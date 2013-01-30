nezhalsky

Денис nezhalsky

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип и favicon для интернет-магазина

    $100

    Необходимо разработать логотип и иконку favicon для интернет-магазина продающего электронные лицензии антивирусных программ адрес интернет-магазина www.awasoft.ru К сожалению магазин закрыт но можно посмотреть скин который у магазина по ссылке: http://www.codingstaff.com/products/cs-cart-templates/software-store-cs-cart-3.0 (там есть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

A-fos
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Логотип антивирусного интернет-магазина
Благодарю за интересный конкурс и внимание к моей работе :) Было приятно участвовать. Спасибо.
Хорошо нарисовал логотип, повесим его на наши сайты...
Ответный отзыв
susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип и favicon для интернет-магазина
Спасибо Денису, хорошо поработали! Оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем желаю таких заказчиков!
Спасибо дизайнеру. Все наши пожелания исполнил качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв