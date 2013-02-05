anatoliy-zubarev

Нужно отрисовать листовку небольшого мероприятия. В приложении два файла, один фотография сцены, она в форме чума(вверх просто на фотографии отрезан), надо её отрисовать в центре сцены сделать чтото типа байка выезжающего из неё. На втором файле текс ...