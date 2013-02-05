anatoliy-zubarev

Добрый день. Разработать фирменный стиль компании для сувенирной продукции: конверты , бланки, визитки, ручки , кружки, сайт (логотип), баннеры. Исполнение должно быть в векторе. Логотип должен быть уникальным! Сделать ч.б. вариант лого. Название: Пансионат Феникс (Сделать варианты с названием и без, ...
Анатолий anatoliy-zubarevanatoliy-zubarev
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Нужно отрисовать листовку небольшого мероприятия. В приложении два файла, один фотография сцены, она в форме чума(вверх просто на фотографии отрезан), надо её отрисовать в центре сцены сделать чтото типа байка выезжающего из неё. На втором файле текс ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Нужно разработать логотип и фирменный стиль компании! Вид деятельности разработка, поддержка сайтов на битрикс. Название GoodWork agency По логотипу приветствуется минимализм и лаконичность, яркие цвета.Завершен7 лет назад
- $150
Нужно создать 3д модель ландшафта и внешнего вида небольшого микрорайона! По схемам в приложении. На выходе нужен исходник! Чтобы сам мог вертеть и выбирать ракурсы. Обязательно указывайте цену и портфолио!3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется исправить битые блоки в базе ORACLE Ошибки базы в прикреплённом файле!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Имеется форма для заказа такси! http://43334.ru/online/ Надо привязать её к базе по API запросам! Инструкцию по API прилагаю! Работы не пыльная и быстрая для тех кто знает как это делается!Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется план этажей в Autocad, требуются отрисовать его в векторе без всего лишнего, оставить только стены и метраж, все остальные данные не нужны. файл для скачки http://файлообменник.рф/1kcl9duu60bi.htmlИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для строительной компании. Наглядность. Логотип строительной компании - это не просто красивая картинка на визитке, бланке письма или рабочей униформе. Визуальный символ должен передавать информацию об услугах и уровне компании, ее качестве и ...Завершен9 лет назад
!Срочно! Требуется обработать фотографии как по уроку: http://photoshop-room.ru/delaem-multyashnuyu-karikaturu-iz-obychnoj-fotografii/Обработка фотографий12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно наполнить товаром интернет магазин, источник предоставлю. Указывайте цены в комментариях за 1 товар! Возможно долгосрочное сотрудничество. Товара много. + нужно описание и мета теги по каждому товару!Наполнение сайтов123 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип для нанесения его на печать фирмы, соответственно логотип должен быть пропорционален чтобы вместился в центр круглой печати. Название фирмы ООО «М.З. АЛЬЯНС» (М. и З. это аббревиатура фамилии партнёров, АЛЬЯНС значит объединение) слова ...Завершен9 лет назад
- $30
Нужен логотип, для нанесения на печать фирмы.(печать круглой формы) По аналогии похожий на MG cars, на заднем плане две большие буквы МЗ а по середине надпись альянс в такой же стилистике или ваш вариант. Минималистично ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо убарть конфликт JQ 1.9.1 со встроенным jqВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
СТО «AutoDOC» ИП Подорванов (шрифтом поменьше) - ремонт ходовой части -капитальный ремонт двигателя - чистка инжекторов - компьютерная диагностика - заказ автозапчастей - фирменные масла в наличии Тел. 7-54-91, 7-54-92 Нужен готовый макет для печати, текст в кривых ,по размеру и т.д. Ну и плюс ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
После обновления Riva Slider "Lite" перестало отображаться слайд шоу на WordPress. Работы 5 минут кто знает где косякВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://condorgroup.ru надо нарисовать дизайн (на начальной стадии пару набросков на выбор), привлекательный для людей и отверстать на wordpress + дизайн страницы заставки. Листовки в приложении, чтобы по тональности и логотипом сориентироватьсяДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Составить подробное техническое задание на разработку системы аналогичной http://sletat.ruКопирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется сделать стиль меню такой же ка на http://www.renault.ru, на уже готовый сайт на битриксе + немного подправить шаблон. Сроки быстро!HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Меню как на www.renault.ru верхнее и нижнее + сверстать на уже готовый сайт на битриксе.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Имеется интернет магазин www.mebelvpiter.ru Надо наполнить товаром, товара около 300-500 позиций, прайс, описание предоставлю. Предлагайте цену, с расчета за одни товар, т.к. итоговое количество точно ещё не известно.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад