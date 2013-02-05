anatoliy-zubarev

Анатолий anatoliy-zubarev

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$99
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Фирменный стиль и логотип

    Добрый день.  Разработать фирменный стиль компании для сувенирной продукции: конверты , бланки, визитки, ручки , кружки, сайт (логотип), баннеры. Исполнение должно быть в векторе. Логотип должен быть уникальным! Сделать ч.б. вариант лого. Название: Пансионат Феникс (Сделать варианты с названием и без, ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовать листовку Мото феста! Срочно!

    $50

    Нужно отрисовать листовку небольшого мероприятия. В приложении два файла, один фотография сцены, она в форме чума(вверх просто на фотографии отрезан), надо её отрисовать в центре сцены сделать чтото типа байка выезжающего из неё.  На втором файле текс ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль.

    $100

    Нужно разработать логотип и фирменный стиль компании! Вид деятельности разработка, поддержка сайтов на битрикс. Название GoodWork agency По логотипу приветствуется минимализм и лаконичность, яркие цвета.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать 3D модель небольшого микрорайона!

    $150

    Нужно создать 3д модель ландшафта и внешнего вида небольшого микрорайона! По схемам в приложении. На выходе нужен исходник! Чтобы сам мог вертеть и выбирать ракурсы. Обязательно указывайте цену и портфолио!

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовать план с файла Autocad

    Имеется план этажей в Autocad, требуются отрисовать его в векторе без всего лишнего, оставить только стены и метраж, все остальные данные не нужны. файл для скачки http://файлообменник.рф/1kcl9duu60bi.html

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип строительной компании

    $50

    Необходимо разработать логотип для строительной компании. Наглядность. Логотип строительной компании - это не просто красивая картинка на визитке, бланке письма или рабочей униформе. Визуальный символ должен передавать информацию об услугах и уровне компании, ее качестве и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Нужно наполнить товаром интернет магазин, источник предоставлю. Указывайте цены в комментариях за 1 товар! Возможно долгосрочное сотрудничество. Товара много. + нужно описание и мета теги по каждому товару!

    Наполнение сайтов123 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип фирмы

    $50

    Нужно разработать логотип для нанесения его на печать фирмы, соответственно логотип должен быть пропорционален чтобы вместился в центр круглой печати. Название фирмы ООО «М.З. АЛЬЯНС» (М. и З. это аббревиатура фамилии партнёров, АЛЬЯНС значит объединение) слова ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип в векторе

    $30

    Нужен логотип, для нанесения на печать фирмы.(печать круглой формы) По аналогии похожий на MG cars, на заднем плане две большие буквы МЗ а по середине надпись альянс в такой же стилистике или ваш вариант. Минималистично ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визитки

    СТО «AutoDOC» ИП Подорванов (шрифтом поменьше) - ремонт ходовой части -капитальный ремонт двигателя - чистка инжекторов - компьютерная диагностика - заказ автозапчастей - фирменные масла в наличии Тел. 7-54-91, 7-54-92 Нужен готовый макет для печати, текст в кривых ,по размеру и т.д. Ну и плюс ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта турфирмы

    Есть сайт http://condorgroup.ru надо нарисовать дизайн (на начальной стадии пару набросков на выбор), привлекательный для людей и отверстать на wordpress + дизайн страницы заставки. Листовки в приложении, чтобы по тональности и логотипом сориентироваться

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Меню сайта + подправить шаблон

    $50

    Требуется сделать стиль меню такой же ка на http://www.renault.ru, на уже готовый сайт на битриксе + немного подправить шаблон. Сроки быстро!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать меню

    Меню как на www.renault.ru верхнее и нижнее + сверстать на уже готовый сайт на битриксе.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин

    Имеется интернет магазин www.mebelvpiter.ru Надо наполнить товаром, товара около 300-500 позиций, прайс, описание предоставлю. Предлагайте цену, с расчета за одни товар, т.к. итоговое количество точно ещё не известно.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$99
10 баллов
4 года назад
Фирменный стиль и логотип
Благодарю! Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Tiburon
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн + Вёрстка
Отличный заказчик!
Справился с работой на 10+ , работаю с ним уже не первый раз и всегда доволен результатом, угадывает нужное даже без подробного ТЗ, рекомендую!
Ответный отзыв
alena_kakos
Алёна 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать листовку Мото феста! Срочно!
Анатолий отличный заказчик, знает, чего хочет, но и готов рассматривать другие варианты) Оплата вовремя, рекомендую!
Алёна замечательный дизайнер, отвественна, все выполнила быстро, поняла суть без тз с моих слов, рекомендую к сотрудричеству, буду работать с ней в будушем!)
Ответный отзыв
GreenRed
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Логотип и фирменный стиль.
Анатолий, прекрасный заказчик. Грамотно ставит задачу и правильно ведет проект, подсказывает... Строит правильный вектор понимания дизайнера и клиента. С оплатой проблем нет! Всем рекомендую!
Сразу уловил идею,сделал всё в лучшем виде. Рекомендую к сотрудничеству! )
Ответный отзыв
Gil-Gladish
Никита 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
9 баллов
7 лет назад
Сделать 3D модель небольшого микрорайона!
Лаконичное ТЗ, своевременная оплата. Заказчик хорош. Был рад сотрудничать!
Работа выполнена качественно и в срок, все поправки учтены, рекомендую!!!
Ответный отзыв