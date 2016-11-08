Gil-Gladish

Никита Gil-Gladish

 
28 летРоссия/Иваново
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3d artist

Архитектурное образование

Визуализация /3d графика (3dmax+vray). Визуализация объектов любой сложности от моделинга до постпродакшна. Также имею навыки в сфере архитектуры и дизайна. Умею:

-полигональный моделинг, ретопология сетки, работа с модификаторами и пр.

-создание шейдеров, текстуринг

-постановка и настройка освещения

-постановка и настройка камер

-композиция кадра

-настройка рендера V-ray

-постпродакшн финальных кадров в графических пакетах (AdobePhotoshop, CorelDraw)

-CG-скетчи интерьеров/экстерьеров

-создание векторных чертежей

CorelDRAW3ds MaxV-Ray
Портфолио
Отзывы заказчиков
anatoliy-zubarev
Анатолий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Сделать 3D модель небольшого микрорайона!
Работа выполнена качественно и в срок, все поправки учтены, рекомендую!!!
Лаконичное ТЗ, своевременная оплата. Заказчик хорош. Был рад сотрудничать!
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