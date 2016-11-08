3d artist
Архитектурное образование
Визуализация /3d графика (3dmax+vray). Визуализация объектов любой сложности от моделинга до постпродакшна. Также имею навыки в сфере архитектуры и дизайна. Умею:
-полигональный моделинг, ретопология сетки, работа с модификаторами и пр.
-создание шейдеров, текстуринг
-постановка и настройка освещения
-постановка и настройка камер
-композиция кадра
-настройка рендера V-ray
-постпродакшн финальных кадров в графических пакетах (AdobePhotoshop, CorelDraw)
-CG-скетчи интерьеров/экстерьеров
-создание векторных чертежей
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Портфолио
- Досуговый центр313 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок, все поправки учтены, рекомендую!!!
Ответный отзыв
Лаконичное ТЗ, своевременная оплата. Заказчик хорош. Был рад сотрудничать!