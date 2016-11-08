3d artist

Архитектурное образование

Визуализация /3d графика (3dmax+vray). Визуализация объектов любой сложности от моделинга до постпродакшна. Также имею навыки в сфере архитектуры и дизайна. Умею:

-полигональный моделинг, ретопология сетки, работа с модификаторами и пр.

-создание шейдеров, текстуринг

-постановка и настройка освещения

-постановка и настройка камер

-композиция кадра

-настройка рендера V-ray

-постпродакшн финальных кадров в графических пакетах (AdobePhotoshop, CorelDraw)

-CG-скетчи интерьеров/экстерьеров

-создание векторных чертежей