reipetrovic

Всем привет. Необходимо перевести на английский язык тексты описания ювелирных изделий. Оригинал текста приложен. Указывайте, пожалуйста цену за всю работу в целом и сроки исполнения.
- Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Всем привет. Ищем автора, который(ая) сделает красивое художественное описание авторских ювелирных изделий. Описаний будет 10, до 700 символов, каждое . Для пробы в приложении 1 кольцо.Образ современной Помпадур . Кокетство . умение ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $55
Всем привет! Необходимо создать логотип / товарный знак для кофе свежей обжарки «JAMBI» Jambi - это местность в Индонезии где произрастает высококачественный кофе но не стоит привязывать сам логотип к местности. ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $55
Всем привет. Необходимо исполнить фирменный значок для студии ювелиров – X Face studio. Общая идея у нас уже есть. Осталось ГРАМОТНО ее воплотить. Идея в том что у буквы Х четыре ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Всем привет! Требуется создать сайт от начала до конца с заполнением информации и фотографиями. По дизайну и расположению все более/менее понятно. Предложения по улучшению первоначальной задумки принимаются, но это не ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $225
Всем привет. Требуется разработать стиль упаковки - коробки для электронных сигарет 7 SKY ( логотип так же нужно разработать , но это вторично, главное – стиль и узнаваемость упаковки). Задача состоит в том, ...Дизайн продукции2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Всем привет! Есть необходимость разработать логотип для фирмы GOLD BONUS, который будет хорошо смотрется в 3 вариантах : 1 черно -белый (векторный ), 2 цветной без градиентов ( векторный ) и 3 полноцветный ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад