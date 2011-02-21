reipetrovic

Эдуард reipetrovic

 
56 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ювелирные изделия с русского на английский

    Всем привет. Необходимо перевести на английский язык тексты описания ювелирных изделий. Оригинал текста приложен. Указывайте, пожалуйста цену за всю работу в целом и сроки исполнения.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Описание авторских ювелирных изделий

    Всем привет. Ищем автора, который(ая) сделает красивое художественное описание авторских ювелирных изделий. Описаний будет 10, до 700 символов, каждое . Для пробы в приложении 1 кольцо.Образ современной Помпадур . Кокетство . умение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип кофе свежей обжарки "JAMBI"

    $55

    Всем привет! Необходимо создать логотип / товарный знак для кофе свежей обжарки «JAMBI» Jambi - это местность в Индонезии где произрастает высококачественный кофе но не стоит привязывать сам логотип к местности. ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип с портретами X Face studio

    $55

    Всем привет. Необходимо исполнить фирменный значок для студии ювелиров – X Face studio. Общая идея у нас уже есть. Осталось ГРАМОТНО ее воплотить. Идея в том что у буквы Х четыре ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать сайт goldbonus.lv

    Всем привет! Требуется создать сайт от начала до конца с заполнением информации и фотографиями. По дизайну и расположению все более/менее понятно. Предложения по улучшению первоначальной задумки принимаются, но это не ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • E-cigarette

    $225

    Всем привет. Требуется разработать стиль упаковки - коробки для электронных сигарет 7 SKY ( логотип так же нужно разработать , но это вторично, главное – стиль и узнаваемость упаковки). Задача состоит в том, ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать логотип

    $50

    Всем привет! Есть необходимость разработать логотип для фирмы GOLD BONUS, который будет хорошо смотрется в 3 вариантах : 1 черно -белый (векторный ), 2 цветной без градиентов ( векторный ) и 3 полноцветный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

elena-mazur7
Елена Мазур 
44 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Логотип с портретами X Face studio
рекомендую
Второе место в непростом конкурсе с портретами. У Елены получились самые художественные портреты. Спасибо за участие.
Ответный отзыв
pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Ювелирные изделия с русского на английский
Замечательный заказчик! Приятно работать с адекватными людьми.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рекомендую +++
Ответный отзыв
ladythebird
Ирина 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
39 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Описание авторских ювелирных изделий
С Эдуардом легко и приятно работать.Творческий подход, умение слушать и слышать, своевременная оплата и уважительное отношение к исполнителю -вот визитная карточа этого заказика!
Ирина всегда понимает , что от нее требуется. Стойко переносит наши метания из стороны в сторону. Систематизирует наш набор слов и эмоций в нормальный текст, за что ей большое человеческое спасибо!
Ответный отзыв
Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Логотип кофе свежей обжарки "JAMBI"
Только положительные впечатления, своевременная оплата. Рекомендую фрилансерам!
Отличные высококлассные работы.
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vika_81
44 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип кофе свежей обжарки "JAMBI"
Спасибо Вам за сотрудничество! Грамотное задание, приятное общение, своевременная оплата! Рекомендую Эдуарда, как грамотного и ответственного заказчика!
1 место. Логотип был сделан абсолютно универсальным и законченным не добавить не убавить, что получается крайне редко. Поставленная задача была выполнена на отлично с плюсом.
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