Разработать логотип для фотографа

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок387 просмотров
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Нужен логотип для фотографа, сайт - _fotomemory.com.ua

13 лет назад
Alina_Profi
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
$50
3 дня
Спасибо Светлане! Понравились логотипы! Заказали один, получили три варианта, все три варианта супер! Долго думали что выбрать, все логотипы хорошие.
Спасибо за работу, коммуникабельность, внимание к проекту и ответственность в оплате! Получила большое удовольствие от проекта! Мои +10
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