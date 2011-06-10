Добрый день! Нужно разработать уникальный шрифт. Прикрепил картинку, с шрифтом, который мне нравится(это не значит что нужно рисовать шрифт опираясь на эту картинку...или копируя этот шрифт, рисуя то что нужно мне) в шрифте должно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Как известно, сложно придумать логотип "для себя", да и неинтересно.
Итак, готовится к запуску новый проект, при последующих работах обращаться будем к выбранному исполнителю. Нужен логотип для сайта MMO-PLANET.RU (ммо-планет.рф).
Логотип с надписью и иконкой в векторной графике (не надо всяческих glow, размытости и прочего, лого должно смотрется, быть "резиновым" ибо вектор позволяет, и иметь правильные линии и очертания). Ах да, цвета (черный/белый/салатовый)
Кто имеет представление, что такое MMO-игры,есть креативные идеи - просим.
Без портфолио не рассматриваем.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен логотип компании. Есть наброски идеи исполнения, цвета, пожелания. Предоставить нужно 5 набросков, и один понравившийся доработать. В заявке просьба указать портфолио.Завершен13 лет назад
Необходим логотип для интернет-магазина, ну и соответственно как логотип фирмы... фирма: LEBOM-MOBEL как видно, первое слово является зеркальным отражением второго. необходимо сделать акцент именно на этом.Завершен12 лет назад
- $100
Необходим логотип для компании занимающейся иготовлением и продажей сувениров и подарков с индивидуальным дизайном. Приоритетные цвета синий и красный.Завершен13 лет назад
- $10
Нужен логотип для фотографа, сайт - _fotomemory.com.uaЗавершен13 лет назад
- $80
Проект по разработке лого: (ракушка)Завершен13 лет назад
- $95
Добрый день! Необходимо создать логотип для линейки аксессуаров для маникюра, педикюра, расчесок и т.п., выполненных в "ппрофессиональном" стиле. Идея: профессиональные инструменты для расчесывания, сушки и укладки волос, маникюра и педикюра, макияжа в домашних условиях для «продвинутых пользователей». Товарные ...Завершен13 лет назад
Нужно создать логотип для сайта. Тематика сайта: Единая база нормативно техническая документации нефтяной и газовой промышленности. P.S. Буду признателен если логотип будет перенесен в psdЗавершен13 лет назад
- $20
Нужно создать логотип (в векторе и расте) для сайта частного электрика. В логотипе должен присутствовать рисунок мастера электрика и название сайта elektrik.dp.ua.Завершен13 лет назад
Нарисовать логотип для http://178.79.149.248/ название "TV Partners" суть проекта, это видео партнерская программа - монетизация видео контента просьба обращаться с отзывами и с портфолио содержащим зарубежные сайтыЛоготипы и Знаки27 заявокЗакрыт13 лет назад