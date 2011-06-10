Логотип для сайта

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки331 просмотр
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Добрый день. Как известно, сложно придумать логотип "для себя", да и неинтересно.

Итак, готовится к запуску новый проект, при последующих работах обращаться будем к выбранному исполнителю. Нужен логотип для сайта MMO-PLANET.RU (ммо-планет.рф).

Логотип с надписью и иконкой в векторной графике (не надо всяческих glow, размытости и прочего, лого должно смотрется, быть "резиновым" ибо вектор позволяет, и иметь правильные линии и очертания). Ах да, цвета (черный/белый/салатовый)

Кто имеет представление, что такое MMO-игры,есть креативные идеи - просим.

Без портфолио не рассматриваем.

Логотип для сайта
13 лет назад
fedorovlab
Сергей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
16 часов назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отличное понимание заказчика, море креатива и великолепное понимание основ графики - точно её определение. Рекомендуем к работе. Впредь будем обращаться к ней, жаль не выставить 12/10 баллов. Огромное спасибо!
Очень приятный в общении заказчик. Все четко и понятно объясняет, всегда на связи. Проект оплачен вовремя.
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