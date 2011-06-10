Добрый день. Как известно, сложно придумать логотип "для себя", да и неинтересно.

Итак, готовится к запуску новый проект, при последующих работах обращаться будем к выбранному исполнителю. Нужен логотип для сайта MMO-PLANET.RU (ммо-планет.рф).

Логотип с надписью и иконкой в векторной графике (не надо всяческих glow, размытости и прочего, лого должно смотрется, быть "резиновым" ибо вектор позволяет, и иметь правильные линии и очертания). Ах да, цвета (черный/белый/салатовый)

Кто имеет представление, что такое MMO-игры,есть креативные идеи - просим.

Без портфолио не рассматриваем.