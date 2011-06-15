Нарисовать логотип.

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен44 заявки554 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен логотип компании.

Есть наброски идеи исполнения, цвета, пожелания.

Предоставить нужно 5 набросков, и один понравившийся доработать.

В заявке просьба указать портфолио.

13 лет назад
desprog
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
2 часа назад
13 лет назад
$100
4 дня
Я полностью доволен полученным результатом. Очень качественный и адекватный фрилансер.
Приятное во всех отношениях сотрудничество) Мои рекомендации!