Логотип "ТюнингМастер"

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок355 просмотров
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Необходимо создать логотип.

Текст в логотипе "ТюнингМастер"

Сфера деятельности: Эксклюзивный обвес, Интернет магазин, Тюнинг оптики

Масштаб деловых интересов компании: региональный

Целевая аудитория (на кого должен работать логотип): Любители автомобилей)

Цели создания нового визуального образа компании (корпоративного или товарного брэнда):

* увеличение популярности и узнаваемости

* обращение к новой целевой аудитории

* создание желаемого образа (имиджа)

Язык, на котором будет разрабатываться логотип: русский

Слоган (если он предполагается): нет

Наиболее приоритетное решение по структуре логотипа: комбинированный (знак + фирменное написание)

13 лет назад
Ilanr
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$50
3 дня
Спасибо за работу. Сделал все быстро и качественно. Замечания не было. Рекомендую!
От сотрудничества с Ильнаром хорошее впечатление. Интересный конкурс, грамотное ТЗ, своевременная оплата.
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