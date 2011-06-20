Логотип "ТюнингМастер"

Необходим логотип для сайта предоставляющего услуги свадебной флористики, украшения свадебных букетов, украшения залов флористикой... florizel_by - логотип будет находится на месте "Cera breakfast & restaurant" по размерам и стилистике - логотип должен быть как в ...
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Необходимо создать логотип.
Текст в логотипе "ТюнингМастер"
Сфера деятельности: Эксклюзивный обвес, Интернет магазин, Тюнинг оптики
Масштаб деловых интересов компании: региональный
Целевая аудитория (на кого должен работать логотип): Любители автомобилей)
Цели создания нового визуального образа компании (корпоративного или товарного брэнда):
* увеличение популярности и узнаваемости
* обращение к новой целевой аудитории
* создание желаемого образа (имиджа)
Язык, на котором будет разрабатываться логотип: русский
Слоган (если он предполагается): нет
Наиболее приоритетное решение по структуре логотипа: комбинированный (знак + фирменное написание)
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