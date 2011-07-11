Перересовать существующий логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок351 просмотр
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Логотип уже есть! Но он в маленьком разрешении. Нужно перересовать логотип в разрешение 3225x2500 px. Или что то подобное!

12 лет назад
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
2 часа назад
13 лет назад
$25
2 дня
Спасибо Ольге! За быстроту выполнения и высокое качество работы.
Мои рекомендации Алексею. Походу задание было симпатишное и приятное для реализации, хоть и достаточно кропотливое. Оплата моментальная, общение приятное, что еще нужно фрилансеру для счастья)
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