Логотип уже есть! Но он в маленьком разрешении. Нужно перересовать логотип в разрешение 3225x2500 px. Или что то подобное!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать нетривиальный логотип. Компания называется «Студия Праздничного Искусства «Моцарт»». Сфера деятельности вытекает из названия: организация торжеств, свадеб, детских праздников, дней рождения, корпоративов, вечеринок. Желательно, чтобы в названии Моцарт, были обыграны буквы АРТ, но если это противоречии полету мысли, то не обязательно.
Развивающаяся компания. В ближайшем будущем потребуются элементы дизайна сайта и фирменный стиль. Поэтому при благоприятном исходе возможно дальнейшее сотрудничество.
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