Требуется разработать нетривиальный логотип. Компания называется «Студия Праздничного Искусства «Моцарт»». Сфера деятельности вытекает из названия: организация торжеств, свадеб, детских праздников, дней рождения, корпоративов, вечеринок. Желательно, чтобы в названии Моцарт, были обыграны буквы АРТ, но если это противоречии полету мысли, то не обязательно.

Развивающаяся компания. В ближайшем будущем потребуются элементы дизайна сайта и фирменный стиль. Поэтому при благоприятном исходе возможно дальнейшее сотрудничество.