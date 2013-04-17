Нужно разработать бренд бук и фирменный стиль компании. по примеру уже имеющего бренд бука. Имеется логотип.
Необходимо разработать фирменный стиль
Есть логотип, на основе которого необходимо разработать дизайн визитки, бланка, конверта и папки. Ссылка на портфалио обязательна. Приветствуется нестандартный подход.
Сроки и стоимость просьба указывать здесь.
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