Фирменный стиль

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Завершен14 заявок178 просмотров

Всем доброго времени суток!

Необходимо создать фирменный стиль для компании занимающейся производством полуфабрикатов для мебели, предметов интерьера, игрушек, головоломок и т.п. из дерева. Т.е. компания занимается разработкой "конструкторов" из дерева, которые после минимальной (или не очень минимальной) обработки становятся вполне пригодными для эксплуатации в повседневной жизни. Цель которую мы преследуем при создании наших конструкторов это - воспитание навыков у детей разных возрастных групп работе с деревом. Создание предметов своими руками - хороший способ время провождения для пап с детьми, дедушек с внуками, братьев, самостоятельной работе.

Это хороший подарок, который превращается в полезную в быту вещь.

Примеры, мебель для куклы младшей сестры, домик для домашнего питомца, стул, скамейка, скворечник, кормушка и многое другое.

Возраст потребителей от 5 до 100 лет.

12 лет назад
ysam
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$100
3 дня
Ольга, спасибо за выполненную работу! Порадовала всё - количество вариантов для выбора, оперативность, соблюдение обещанных сроков и конечно же результат!
От работы с Алексеем остались исключительно положительные эмоции! Алексей приятный в общении, знает чего хочет, никаких проблем с оплатой. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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