Для, пока что ещё не существующего, интернет-магазина требуется: 1. Логотип 2. Дизайн визиток 3. Подбор фирменных цветов Интернет-магазин будет специализируется на продаже экологически чистой(безопасной) бытовой химии и ...
Фирменный стиль
Всем доброго времени суток!
Необходимо создать фирменный стиль для компании занимающейся производством полуфабрикатов для мебели, предметов интерьера, игрушек, головоломок и т.п. из дерева. Т.е. компания занимается разработкой "конструкторов" из дерева, которые после минимальной (или не очень минимальной) обработки становятся вполне пригодными для эксплуатации в повседневной жизни. Цель которую мы преследуем при создании наших конструкторов это - воспитание навыков у детей разных возрастных групп работе с деревом. Создание предметов своими руками - хороший способ время провождения для пап с детьми, дедушек с внуками, братьев, самостоятельной работе.
Это хороший подарок, который превращается в полезную в быту вещь.
Примеры, мебель для куклы младшей сестры, домик для домашнего питомца, стул, скамейка, скворечник, кормушка и многое другое.
Возраст потребителей от 5 до 100 лет.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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