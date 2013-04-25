Всем доброго времени суток!

Необходимо создать фирменный стиль для компании занимающейся производством полуфабрикатов для мебели, предметов интерьера, игрушек, головоломок и т.п. из дерева. Т.е. компания занимается разработкой "конструкторов" из дерева, которые после минимальной (или не очень минимальной) обработки становятся вполне пригодными для эксплуатации в повседневной жизни. Цель которую мы преследуем при создании наших конструкторов это - воспитание навыков у детей разных возрастных групп работе с деревом. Создание предметов своими руками - хороший способ время провождения для пап с детьми, дедушек с внуками, братьев, самостоятельной работе.

Это хороший подарок, который превращается в полезную в быту вещь.

Примеры, мебель для куклы младшей сестры, домик для домашнего питомца, стул, скамейка, скворечник, кормушка и многое другое.

Возраст потребителей от 5 до 100 лет.