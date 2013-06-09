Логотип для юридического портала

Заказ на изготовление 1: дизайна обложки 2 стороны и внутреннюю страницу Причем обложки должны быть в четырех разных цветах( соответственно уровням) Не много текста(сайт, адрес, слоган) гравный упор на логотип и слоган (Вчи ...