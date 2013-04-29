Фирменный стиль для интернет-магазина

Огромное Спасибо Игорю за его проделанную работу. При минимуме информации о требуемой работе сумел разгадать то, что было нужно. Блестяще справился с требуемым заданием представив несколько действительно профессиональных вариантов исполнения! Рекомендую к сотрудничеству и сам, надеюсь, продолжу сотрудничество с Игорем.