Создание фирменного стиля

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен15 заявок180 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо создать фирменный стиль компании, занимающейся импортом и реализацией элитной алкогольной продукции.

Стиль нужен в белых светлых тонах.

Требуемые носители:

- логотип

- визитка

- бланк

- наброски для сайта

Бриф прилагается.

Необходимо все сделать быстро и стильно, без лишних заморочек.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и примеры работ.

12 лет назад
iskander-prof
Эскендер 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$160
2 дня
Все выполнено профессионально и вовремя. В процессе работы было немало доработок, на которые фрилансер реагировал нормально. У Галины есть ощущение стиля, что довольно редко встречается даже среди дизайнеров. Вобщем, рекомендую.
Хороший заказчик, приятный человек! 5+ оплата своевременная без разговоров.

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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