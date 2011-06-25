Построить модель торгового места по фото

Отрисовка картинки для использования в широкоформатной печати (фотообои). Качество 300 dpi Оригинальный размер 570*265 см Прошу в заявке указывать ваши пожелания по стоимости работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фотография торгового места (передняя часть на фото), на основе которой необходимо построить 3D модель и немного ее оформить дополнительными элементами. Все цены и сроки прошу указывать сразу. Фото в приложении.
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