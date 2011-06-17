Картинка для фотообоев

3D-графикаЗакрыт13 заявок567 просмотров
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Отрисовка картинки для использования в широкоформатной печати (фотообои).

Качество 300 dpi

Оригинальный размер 570*265 см

Прошу в заявке указывать ваши пожелания по стоимости работы.

12 лет назад
KaterinaV
85 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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