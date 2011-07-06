3D модель по наброскам

3D-графикаЗавершен8 заявок218 просмотров
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Необходимо создать 3D модель разбирающуюся на части по наброскам.

Рендер не обязательно высокого качества.

12 лет назад
meihem
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
gziBon
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$50
3 дня
Отличный фрилансер. Выбрал по работам в портфолио - они наиболее точно соответствовали задаче - и ни разу не пожалел. Работа сделана очень качественно, с минимальными правками и в короткие сроки. Планирую работать и дальше с ним.
Отличный заказчик! Никаких проблем в работе не возникало. Все было сделано легко и быстро. Работа сделана - деньги получены! Спасибо Михаил! Буду ждать дальнейшего сотрудничества в новых проектах.
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