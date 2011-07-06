3D модель по наброскам

Отрисовка картинки для использования в широкоформатной печати (фотообои). Качество 300 dpi Оригинальный размер 570*265 см Прошу в заявке указывать ваши пожелания по стоимости работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 3D модель разбирающуюся на части по наброскам.
Рендер не обязательно высокого качества.
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