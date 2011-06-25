Нужно сделать персонаж в 3D с небольшой анимацией . Анимация типа

http://www.frenchbar.com/mascotte/mascotte118.gif

плюс легкое движение глаз и рта. Исходный файл psd с видом спереди и сбоку.

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