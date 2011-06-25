Персонаж в 3D

3D-графикаЗакрыт11 заявок344 просмотра
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Нужно сделать персонаж в 3D с небольшой анимацией . Анимация типа

http://www.frenchbar.com/mascotte/mascotte118.gif

плюс легкое движение глаз и рта. Исходный файл psd с видом спереди и сбоку.

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). И самое главное цена за работу и сроки.

12 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
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