сайт http://sysopweb.ru/ нужно украсить по новогоднему флеш обработкой шапки и логотипа, при ответе просьба указывать свои работы на флеш анимацию. Исходники флеш имеются. Оплата за все 1500 руб. Плата яндекс или киви. Приоритет и доп ...
Разработка flash-баннера
Необходимо разработать интересный флеш-баннер на основе промо-страницы и сделать ресайз. Исходник вышлю выбранному исполнителю. Баннер должен быть захватывающим, иметь изюминку.
Размеры: 1000х90 и 480*100
Вес до 35кб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Анимациянет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется создать флеш-мультик. Подарок девушке. Сценарий в атачменте. Срок 7 дней со старта проекта. Cценарий в атачменте. Оплата безопасная сделка. ...Завершен11 лет назад
Сделать баннер Gif на сайт, сигнализирующий о том, что в продаже ИМ есть подарочные сертификаты. Картинки сертификатов в jpg предоставлю, если нужны. Размеры ширина 210, высота 150-180Завершен11 лет назад
- $250
Требуется сделать 4 FLASH баннера, резиновых по ширине и с возможностью увеличения размеров по высоте без обрезки важных деталей. Размер баннеров 840х150 px В идеале в таком стиле http://ilyakalinin.ru/htm/k1.htm http://www.weblancer.net/files/portfolio/2255/225549/1175288.jpg ...Анимация8 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика свадебный фотограф. Размер 300 х 257 Важно, чтобы при необходимости была возможность в баннере поменять цифры и телефон. Подробности баннера дам потенциальному исполнителю в личку. От вас ...Анимация19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать анимацию для шапки сайта. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Обязательно напишите какую вы хотите сделать анимацию, т.е. что будет происходить в шапке сайта. ...Закрыт11 лет назад
нужна анимированная карта на сайт с машинами и пешеходамиЗакрыт11 лет назад
- $250
Основные требования: 1. Уровень исполнения не ниже чем у http://www.juicemaster.ru/jm2009.swf 2. Легкая, веселая, с элементами нашего фирменного стиля, формирующая новогоднее настроение. В сюжете используем только классические образы (снегурочка, дед мороз ...Закрыт11 лет назад
Необходимо сделать анимированную карту проезда для сайта. Обязательно движение машин и человечков. Предложения можно также писать в скайпАнимация7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть готовая флеш-игра для сайта, несложный сценарий, нужно наладить обмен данными игры с сайтом. Предполагаемое количество времени на работу - 1 час ознакомление с игрой, 1 час общение с нашим программистом, 3-4 часа поправить ...Завершен11 лет назад