Требуется сделать 4 FLASH баннера, резиновых по ширине и с возможностью увеличения размеров по высоте без обрезки важных деталей. Размер баннеров 840х150 px В идеале в таком стиле http://ilyakalinin.ru/htm/k1.htm http://www.weblancer.net/files/portfolio/2255/225549/1175288.jpg ...
Баннер на сайт
Сделать баннер Gif на сайт, сигнализирующий о том, что в продаже ИМ есть подарочные сертификаты.
Картинки сертификатов в jpg предоставлю, если нужны.
Размеры ширина 210, высота 150-180
Выбранный исполнитель
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