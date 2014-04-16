Баннер на сайт

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Завершен19 заявок182 просмотра

Сделать баннер Gif на сайт, сигнализирующий о том, что в продаже ИМ есть подарочные сертификаты.

Картинки сертификатов в jpg предоставлю, если нужны.

Размеры ширина 210, высота 150-180

11 лет назад
iflyn
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

blacklady3
Алиса 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Прекрасный дизайнер и исполнитель. Только положительные эмоции от работы с Алисой!
Четкая постановка задачи, вежливое общение и своевременная оплата - рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

blacklady3
Алиса 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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