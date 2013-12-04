Сделать флеш баннер для сайта

Тематика свадебный фотограф.

Размер 300 х 257

Важно, чтобы при необходимости была возможность в баннере поменять цифры и телефон.

Подробности баннера дам потенциальному исполнителю в личку.

От вас идейность, креативность и чтобы баннер был в стиле сайта, но все же привлекал на себя внимание.

Жду от вас цену и срок.