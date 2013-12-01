Требуется сделать фото анимированным

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Закрыт5 заявок142 просмотра

Есть картинка города (день), нужно при помощи флеш анимации перевести в ночь. (день-ночь-день)

11 лет назад
Marie1
Мария 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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