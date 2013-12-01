Здравствуйте, требуется создать переливающуюся картинку как на заднем фоне http://www.templatemonster.com/demo/30373.html под коробками, если присмотреться то как буд-то вода энергия живая (переливается). Единственный момент, создаваемая картинка должна захватывать и логотип http://www.energyweb.ru/test/
Требуется сделать фото анимированным
Есть картинка города (день), нужно при помощи флеш анимации перевести в ночь. (день-ночь-день)
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