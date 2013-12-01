Создать анимационный видео-ролик, видеоинфографика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен8 заявок218 просмотров

Создать анимационный видео-ролик, видеоинфографика (с музыкой) секунд на 15-20.

пример: http://www.youtube.com/watch?v=HIKuybF2Xd4&feature=c4-overview&list=UU4vjwz2c3bM424Fd2Ix-Q0A

Пример по уровню исполнения. Сюжет и анимация естественно другие

11 лет назад
IlyaYa
Илья 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MankoMir
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отлично и в срок исполнил заказ. Внимателен к пожеланию заказчика !!!
Хороший заказчик. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

MankoMir
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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