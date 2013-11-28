3D Профессиональный аниматор/моделер

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки213 просмотров

Для постоянной удаленной работы требуется профессиональный 3Д аниматор/моделер. Работа в команде!

Уровень продукта, который нужно будет получить в итоге http://vimeo.com/14989162

Оплата сдельная и в соответствии с вашим уровнем! Для примера от 10-25$/ за одну секунду анимации персонажа. Есть очень разные проекты рассчитанные на разный уровень сложности, по стоимости по этому сложно предсказать точные цифры. Все обсуждаеться индивидуально.

11 лет назад
Devils_Team
Оксана 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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