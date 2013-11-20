Gif анимация открыток

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Закрыт6 заявок183 просмотра

требуется анимировать 5-10 открыток

что анимируем:

мерцание

падающие снежинки

мигание

и прочие несложные элементы

ищем аккуратного дизайнера с чувством вкуса

11 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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