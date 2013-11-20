Требуется адаптировать бесплатный шаблон After Effects для ТВ-программ (free broadcast design template) под корпоративную новостную программу. - Ищутся и скачиваются бесплатные шаблоны After Effects (интро, рубрики, перебивки, студия, одежда кадра и т.д.) - ...
Анимированная иллюстрация подземной скважины
Необходимо подобрать красивые картинки и создать из них аннимированный коллаж, который будет иллюстрировать следующее данное:
"В подземное озеро (в артезианской скважине) впадает подземная река".
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