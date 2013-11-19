2 картинки gif

1 - цирк надо добавить что бы подмигивали звёзды и внизу типа снега (что бы привлекало внимание)

2 - картинка (синяя, с надписями) что бы плавно менялась на фото с Нонной и на ней мигала надпись:

Спектакль

На высоких каблуках

Ваши предложения по цене и срокам?