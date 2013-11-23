Разработка Flash анимации из модели 3д макс

Необходимо из готовой модели 3д макс сделать интерактивную flash анимацию. Ее суть это взрыв модели по клику, для того, что бы на образовавшейся карте из деталей выбрать необходимые (заказ зап частей с сайта). Flash будет интегрироваться в сайт, так что для передачи кол-ва выбранных деталей из модели в ява скрипт, необходимо будет реализовать интерфейс. Насколько помню из там три варианта. Нужен тот который максимально кроссбраузерный.