Обучающий ролик

Ребят, добрый день!

Мы "отдел охраны труда" небольшой компании. Для себя любимых делаем обучающие ролики. Требований к качеству и детализации - не много.

Чужой пример http://www.youtube.com/watch?v=8jvuPM5_-QI#t=135

Чтобы продолжить более предметно - ниже ссылка на техническое задание 1 эпизода. Всего в ролике их будет 5.

https://docs.google.com/document/d/190xeO6xf3PVUq0yb39EsTVBoej8HX-TiS1r8toY8c9A/edit?usp=sharing

Компаний с толстым прайсом прошу не беспокоить. У нас бюджет. Мы лучше сделаем три ролика, чем один - но как аватар :)

Оплатим любыми средствами. При каждых 25% выполнения - оплата.

Наши обязательные условия

- перед оплатой мы получаем исходник

- рендер мы сделаем сами

3d max, vray

Если Вам нравится только анимация - не вопрос, сделайте только анимацию. У нас есть ответственный человек, который наложит текстуры и подготовит всю сцену.

Если же Вам по силам и то и другое - тем лучше :)

Жду конкретных предложений. Время\Цена. Заранее спасибо! Роликов будет много!