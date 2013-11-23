Обучающий ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки118 просмотров

Ребят, добрый день!

Мы "отдел охраны труда" небольшой компании. Для себя любимых делаем обучающие ролики. Требований к качеству и детализации - не много.

Чужой пример http://www.youtube.com/watch?v=8jvuPM5_-QI#t=135

Чтобы продолжить более предметно - ниже ссылка на техническое задание 1 эпизода. Всего в ролике их будет 5.

https://docs.google.com/document/d/190xeO6xf3PVUq0yb39EsTVBoej8HX-TiS1r8toY8c9A/edit?usp=sharing

Компаний с толстым прайсом прошу не беспокоить. У нас бюджет. Мы лучше сделаем три ролика, чем один - но как аватар :)

Оплатим любыми средствами. При каждых 25% выполнения - оплата.

Наши обязательные условия

- перед оплатой мы получаем исходник

- рендер мы сделаем сами

3d max, vray

Если Вам нравится только анимация - не вопрос, сделайте только анимацию. У нас есть ответственный человек, который наложит текстуры и подготовит всю сцену.

Если же Вам по силам и то и другое - тем лучше :)

Жду конкретных предложений. Время\Цена. Заранее спасибо! Роликов будет много!

3ds Max
11 лет назад
dsvyugov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 3D Профессиональный аниматор/моделер

    Для постоянной удаленной работы требуется профессиональный 3Д аниматор/моделер. Работа в команде! Уровень продукта, который нужно будет получить в итоге http://vimeo.com/14989162 Оплата сдельная и в соответствии с вашим уровнем! Для примера от ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка Flash анимации из модели 3д макс

    $500

    Необходимо из готовой модели 3д макс сделать интерактивную flash анимацию. Ее суть это взрыв модели по клику, для того, что бы на образовавшейся карте из деталей выбрать необходимые (заказ зап частей с сайта). Flash ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимировать часть логотипа

    Необходимо в одной части лого сделать анимацию. Можно новичкам, так как работа достаточно несложная и выполнить можно оперативно. Обсудить готов с кандидатом.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Gif анимация открыток

    требуется анимировать 5-10 открыток что анимируем: мерцание падающие снежинки мигание и прочие несложные элементы ищем аккуратного дизайнера с чувством вкуса

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимированная иллюстрация подземной скважины

    $100

    Необходимо подобрать красивые картинки и создать из них аннимированный коллаж, который будет иллюстрировать следующее данное: "В подземное озеро (в артезианской скважине) впадает подземная река".

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Одежда ТВ программы на шаблоне Adobe After Effects

    Требуется адаптировать бесплатный шаблон After Effects для ТВ-программ (free broadcast design template) под корпоративную новостную программу. - Ищутся и скачиваются бесплатные шаблоны After Effects (интро, рубрики, перебивки, студия, одежда кадра и т.д.) - ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 картинки gif

    1 - цирк надо добавить что бы подмигивали звёзды и внизу типа снега (что бы привлекало внимание) 2 - картинка (синяя, с надписями) что бы плавно менялась на фото с Нонной и ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать мультфильм

    тема: школьная газета.. нужно создать простой мультфильм о том,как делается в школе газета,как ученики пришли утром,прочитали там офигенную новость,потом оказалось,что она совсем не офигенная (понимаю,что бред,но такое учителя задают 12 летним ученикам.Помогите.надо сделать до ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад