Дизайн видеозаставки для видеороликов

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Завершен9 заявок183 просмотра

День добрый.

Требуется разработать логотип и сделать с ним видеозаставку (7-10 секунд) для серии видеороликов. Логотип должен содержать название (совпадающее с названием сайта).

11 лет назад
DerParol
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

maniak
43 года
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
11 лет назад
$60
2 дня
Все хорошо, как я и люблю - без лишних вопросов :)
Хороший заказчик - мечта любого исполнителя: - знает чего хочет и ставит правильные задачи - понимает, что такое качественная работа и творческий процесс - хорошо и вовремя платит С удовольствием буду сотрудничать над дргими проектами.

Заявки фрилансеров

maniak
43 года
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
11 лет назад

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