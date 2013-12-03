Нужно сделать анимацию для шапки сайта. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Обязательно напишите какую вы хотите сделать анимацию, т.е. что будет происходить в шапке сайта. ...
4 FLASH баннера
Требуется сделать 4 FLASH баннера, резиновых по ширине и с возможностью увеличения размеров по высоте без обрезки важных деталей. Размер баннеров 840х150 px
В идеале в таком стиле http://ilyakalinin.ru/htm/k1.htm
http://www.weblancer.net/files/portfolio/2255/225549/1175288.jpg
Дома должны быть векторными, камера при наведении может изменять или сдвигать перспективу картинки. Приветствуется добавление общественного транспорта - Автобусов, троллейбусов, трамваев и велосипедов. Максимальный размер баннера 100 кб.
В строгих цветах, без излишеств. Баннер для корпоративного портала.
Что должно быть в баннерах:
Типичный городской пейзаж с транспортной инфраструктурой
Баннер №1
Развязка дороги (перекресток) по которой едут машины, загораются светофоры, машинки останавливаются, проезжают другие машинки.
Баннер №2
Велосипедные дорожки сочетаются с автомобильными. Можно добавить общественный транспорт Автобусы, троллейбусы, трамваи
Баннер №3
Общественный транспорт, пешеходы и светофоры. Парующиеся машины
Баннер №4
Многоуровневая развязка где присутствуют машины и общественный транспорт.
Вопросы по технической и визуальной части приветсвтуются
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