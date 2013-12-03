4 FLASH баннера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок206 просмотров

Требуется сделать 4 FLASH баннера, резиновых по ширине и с возможностью увеличения размеров по высоте без обрезки важных деталей. Размер баннеров 840х150 px

В идеале в таком стиле http://ilyakalinin.ru/htm/k1.htm

http://www.weblancer.net/files/portfolio/2255/225549/1175288.jpg

Дома должны быть векторными, камера при наведении может изменять или сдвигать перспективу картинки. Приветствуется добавление общественного транспорта - Автобусов, троллейбусов, трамваев и велосипедов. Максимальный размер баннера 100 кб.

В строгих цветах, без излишеств. Баннер для корпоративного портала.

Что должно быть в баннерах:

Типичный городской пейзаж с транспортной инфраструктурой

Баннер №1

Развязка дороги (перекресток) по которой едут машины, загораются светофоры, машинки останавливаются, проезжают другие машинки.

Баннер №2

Велосипедные дорожки сочетаются с автомобильными. Можно добавить общественный транспорт Автобусы, троллейбусы, трамваи

Баннер №3

Общественный транспорт, пешеходы и светофоры. Парующиеся машины

Баннер №4

Многоуровневая развязка где присутствуют машины и общественный транспорт.

Вопросы по технической и визуальной части приветсвтуются

11 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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