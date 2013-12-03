Основные требования: 1. Уровень исполнения не ниже чем у http://www.juicemaster.ru/jm2009.swf 2. Легкая, веселая, с элементами нашего фирменного стиля, формирующая новогоднее настроение. В сюжете используем только классические образы (снегурочка, дед мороз ...
Анимированная карта на сайт
нужна анимированная карта на сайт с машинами и пешеходами
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Анимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать анимированную карту проезда для сайта. Обязательно движение машин и человечков. Предложения можно также писать в скайпАнимация7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть готовая флеш-игра для сайта, несложный сценарий, нужно наладить обмен данными игры с сайтом. Предполагаемое количество времени на работу - 1 час ознакомление с игрой, 1 час общение с нашим программистом, 3-4 часа поправить ...Завершен11 лет назад
Есть картинка города (день), нужно при помощи флеш анимации перевести в ночь. (день-ночь-день)Анимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, требуется создать переливающуюся картинку как на заднем фоне http://www.templatemonster.com/demo/30373.html под коробками, если присмотреться то как буд-то вода энергия живая (переливается). Единственный момент, создаваемая картинка должна захватывать и логотип http://www.energyweb.ru/test/Анимация1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть 2 флешовых макета павильона рынка, нужно сделать: http://prntscr.com/287rm0 http://prntscr.com/287rzp 1. увеличить объект 2. объеденить 2 в 1Анимация3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно создать дизайн интерактивной открытки, тематика новый год, для клиентов шинной автомобильной компании. Приветствуются подвижные элементы, можно использовать символ года лошадь, т к в лого компании есть лошадь. Можно сделать в мультяшном стиле, ...Анимация9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
На форуме есть шапка. В шапке есть картинка. Картинка статичная. С целью создать Новогоднее настроение, требуется изменить картинку. Например добавить аттрибуты деда мороза.. Сама картинка такая: http://fishkarelia.ru/img/hdr1-1.gif Понятно, что слишком мелкая. ...Завершен11 лет назад
Нужно сделать схему проезда Как тут: http://www.profclinic-arbat.ru/contacts/ или как тут http://www.profclinic-arbat.ru/contacts/Анимация10 заявокЗакрыт11 лет назад
День добрый. Требуется разработать логотип и сделать с ним видеозаставку (7-10 секунд) для серии видеороликов. Логотип должен содержать название (совпадающее с названием сайта).Завершен11 лет назад