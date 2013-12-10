Интегрировать флеш на сайт (ActionScript)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен2 заявки146 просмотров

Есть готовая флеш-игра для сайта, несложный сценарий, нужно наладить обмен данными игры с сайтом.

Предполагаемое количество времени на работу - 1 час ознакомление с игрой, 1 час общение с нашим программистом, 3-4 часа поправить код игры (возможно, меньше), вынести необходимые данные во внешний файл.

Если готовы помочь - напишите, отправлю исходник игры.

11 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

peregrimm
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
4 дня
Оперативно, с энтузиазмом, всегда на связи, невысокая цена. Спасибо, Антон, за безупречную работу, следующий раз с флешом только к вам!
Четкое задание, быстрая оплата. С удовольствием поработал бы с Еленой еще.

Заявки фрилансеров

peregrimm
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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