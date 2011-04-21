Тел. 8 093 615 96 86
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ с условиями сотрудничества
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РАБОТАЮ с ВАМИ по такой схеме:
• Мы обсуждаем детали и сроки
• Вы ВЫБИРАЕТЕ МЕНЯ НА ПРОЕКТ ИСПОЛНИТЕЛЕМ (можно через приватный проект)
• Вы ДЕЛАЕТЕ ПРЕДОПЛАТУ 15% (Работа начинается только после получения предоплаты)
Предоплата по проектам на разработку нейминга, слогана, подбор домена 100%
• Я разрабатываю и предоставляю Вам эскизы на выбор
• Я дорабатываю выбранный Вами вариант (если доработка понадобится)
• Вы оплачиваете оставшуюся часть
• Я передаю Вам макет
• Мы обмениваемся отличными отзывами, жмем друг другу руки
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
В очередной раз Олег показал себя с лучшей стороны. Качественно, а главное крайне быстро выполнил наш заказ. jumbosic
Ответный отзыв
Отличный заказчик, в который раз работаю для Юрия и убеждаюсь в его порядочности в оплате и грамотной информации для т.з. Очень приятно сотрудничать с такими заказчиками.
$10
10 баллов
14 лет назад
HTML
Олег уже в очередной раз быстро и качественно сделал мое задание. За что ему огромное спасибо. jumbosic
Ответный отзыв
В который раз сотрудничаю с Юрием, и очень доволен. Четкое Т.З., своевременная оплата, приятное общение, порядочность. Рад буду сотрудничать в дальнейшем, и другим фрилансераь рекомендую єтого роботодателя.
$10
10 баллов
14 лет назад
Олег все выполнил на отлично, как и в предыдущем задании. Так же предложил мне свои идеи, которые были приняты, что крайне важно. Часто сталкиваюсь с тем, что дизайнеры ничего своего не привносят в макет, а делают исключительно, как сказал заказчик. Всем рекомендую Олега. Он не подведет, и все сделает в срок и качественно. jumbosic
Ответный отзыв
С Юрием Георгиевичем приятно работать! Грамотный человек, дающий возможность реализовать свои навыки и умения честно и открыто. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всем рекомендую.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель. Работаю с Олегом не первый раз. Хорошо чуствует цвет и текстуру. Его манера работаь мне очень понравилась. Имеет свой взгляд на дизайн и его место в мире. Идеи свежие. Всем рекомендую данного фрилансера. jumbosic
Ответный отзыв
С Юрием Георгиевичем работаю не в первый раз, очень приятно и комфортно работать. Люблю когда заказчик знает чего он хочет, в данном случае это именно так – Юрий знает что хочет получить и четко ставит задачу, поэтому работа идет оперативно и легко. В вопросах оплаты работы педантичен, все оплатил в срок и наиболее удобным для меня способом. С удовольствием буду работать с Юрием Георгиевичем и дальше.
$30
10 баллов
14 лет назад
Грамотный дизайнер, с новыми "незаезженными" идеями. рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный работодатель ), вежливый и понимающий заказчик. Буду рад дальнейшей совместной работе )
Верстка полиграфии
6 отзывов
от $10
от 2 дней
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1 отзыв
от $30
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1 отзыв
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нет отзывов
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