gorotskiy

Олег Городецкий gorotskiy

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Тел. 8 093 615 96 86

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ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ с условиями сотрудничества

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РАБОТАЮ с ВАМИ по такой схеме:

• Мы обсуждаем детали и сроки

• Вы ВЫБИРАЕТЕ МЕНЯ НА ПРОЕКТ ИСПОЛНИТЕЛЕМ (можно через приватный проект)

• Вы ДЕЛАЕТЕ ПРЕДОПЛАТУ 15% (Работа начинается только после получения предоплаты)

Предоплата по проектам на разработку нейминга, слогана, подбор домена 100%

• Я разрабатываю и предоставляю Вам эскизы на выбор

• Я дорабатываю выбранный Вами вариант (если доработка понадобится)

• Вы оплачиваете оставшуюся часть

• Я передаю Вам макет

• Мы обмениваемся отличными отзывами, жмем друг другу руки

Портфолио

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Отзывы заказчиков

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Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Изменение макета рисунка.
В очередной раз Олег показал себя с лучшей стороны. Качественно, а главное крайне быстро выполнил наш заказ. jumbosic
Отличный заказчик, в который раз работаю для Юрия и убеждаюсь в его порядочности в оплате и грамотной информации для т.з. Очень приятно сотрудничать с такими заказчиками.
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Необходимо доработать макет.
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Олег уже в очередной раз быстро и качественно сделал мое задание. За что ему огромное спасибо. jumbosic
В который раз сотрудничаю с Юрием, и очень доволен. Четкое Т.З., своевременная оплата, приятное общение, порядочность. Рад буду сотрудничать в дальнейшем, и другим фрилансераь рекомендую єтого роботодателя.
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
На основе макета сверстать модуль.
Олег все выполнил на отлично, как и в предыдущем задании. Так же предложил мне свои идеи, которые были приняты, что крайне важно. Часто сталкиваюсь с тем, что дизайнеры ничего своего не привносят в макет, а делают исключительно, как сказал заказчик. Всем рекомендую Олега. Он не подведет, и все сделает в срок и качественно. jumbosic
С Юрием Георгиевичем приятно работать! Грамотный человек, дающий возможность реализовать свои навыки и умения честно и открыто. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
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Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать рекламное объявление.
Отличный исполнитель. Работаю с Олегом не первый раз. Хорошо чуствует цвет и текстуру. Его манера работаь мне очень понравилась. Имеет свой взгляд на дизайн и его место в мире. Идеи свежие. Всем рекомендую данного фрилансера. jumbosic
С Юрием Георгиевичем работаю не в первый раз, очень приятно и комфортно работать. Люблю когда заказчик знает чего он хочет, в данном случае это именно так – Юрий знает что хочет получить и четко ставит задачу, поэтому работа идет оперативно и легко. В вопросах оплаты работы педантичен, все оплатил в срок и наиболее удобным для меня способом. С удовольствием буду работать с Юрием Георгиевичем и дальше.
Ответный отзыв
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Сергей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
14 лет назад
Визитка для консалтинговой компании
Грамотный дизайнер, с новыми "незаезженными" идеями. рекомендую!
Отличный работодатель ), вежливый и понимающий заказчик. Буду рад дальнейшей совместной работе )
Ответный отзыв
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