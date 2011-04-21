Олег все выполнил на отлично, как и в предыдущем задании. Так же предложил мне свои идеи, которые были приняты, что крайне важно. Часто сталкиваюсь с тем, что дизайнеры ничего своего не привносят в макет, а делают исключительно, как сказал заказчик. Всем рекомендую Олега. Он не подведет, и все сделает в срок и качественно. jumbosic