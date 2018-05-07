Редизайн и верстка горизонтального меню

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Предложить Вариант меню (красивое, юзабельное, адаптивное) и отверстать вместо текущего на скриншоте.

http://imagizer.imageshack.com/img922/9878/giWXec.jpg

6 лет назад
bz101
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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