Редизайн медицинского сайта

Дизайн сайтовЗакрыт68 заявок371 просмотр
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 Необходим дизайн для корпоративного медицинского сайта. Есть уже готовый шаблон сайт, свой программист и верстальщик. Есть примерное понимание того, как мы видим этот сайт, в какой цветовой гамме и стиле. Есть свои картинки для баннера. Необходимо собрать это воедино и сделать очень стильный, в меру строгий дизайн сайта. Сроки выполнения заказа до месяца. Стоимость услуги хотелось бы уточнить с Вашей стороны, мы готовы принять любые предложения в разумных пределах. 

6 лет назад
montreal365
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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