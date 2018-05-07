Редизайн медицинского сайта

Необходим дизайн для корпоративного медицинского сайта. Есть уже готовый шаблон сайт, свой программист и верстальщик. Есть примерное понимание того, как мы видим этот сайт, в какой цветовой гамме и стиле. Есть свои картинки для баннера. Необходимо собрать это воедино и сделать очень стильный, в меру строгий дизайн сайта. Сроки выполнения заказа до месяца. Стоимость услуги хотелось бы уточнить с Вашей стороны, мы готовы принять любые предложения в разумных пределах.