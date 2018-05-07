Доработать дизайн сайта.

Доброго времени суток. По заданию, имеется сайт визитка на котором дизайн выглядит несвязанно, информация не воспринимается единым куском, то есть нет переходов между блоками информации. Нужно доработать так, чтобы появилась эта связь. Изменить шрифты и тп, чтобы информация воспринималась не "рваными" блоками.