Для сайта мфо необходимо обновление дизайна

Сайт-проект по физике и информатике, заготовка есть. Задача(по физике) - С пипетки с радиусом R капают N капель, их масса М(зависит от константы которую я дам и от N) где по итогу испытуемый, сидящий за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
интересует ориентировочная стоимость и портфолио
для сайта МФО требуется отрисовать дизайн главной страницы в стиле лендинг пейдж и внутренней контекстной ниже привожу краткое тз
Весь дизайн должен быть адаптивным под бутсрап
Главная страница выполненна в стиле лендинг пейдж
Блоки:
Шапка сайта содержит:
логотип, телефоны+ заказать обратный звонок, кнопки оплатить займ, перейти в личный кабинет.
слоган- займы под низкий процент. оформите процент!
ниже кнопки:
подать заявку , займы для пенсионеров, займы для ип, займы для юр. лиц при
клике на кнопки появляется модальное окно с калькулятором
слайдер
информацией об акциях на всю ширину страницы
блок калькулятор + инфо
блок Как получить микрозайм?
содержит иконки
через сайт, в офисе
блок Как оплатить микрозайм?
в офисе
банковской картой
безналично на банковский счет
блок форма обратной связи
подвал содержит блоки ссылок с сайта
Предложите решение по цветовой схеме
следующим письмом перешлю доп инфу. по калькуляторам и блокам о микрозаймах
нужно оформить 1 вид всплывающего калькулятора- кальк. должны быть адаптивны под мобилку
и необходимо отрисовать внешний вид внутренней страницы
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