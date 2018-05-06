Для сайта мфо необходимо обновление дизайна

интересует ориентировочная стоимость и портфолио

для сайта МФО требуется отрисовать дизайн главной страницы в стиле лендинг пейдж и внутренней контекстной ниже привожу краткое тз

Весь дизайн должен быть адаптивным под бутсрап

Главная страница выполненна в стиле лендинг пейдж

Блоки:

Шапка сайта содержит:

логотип, телефоны+ заказать обратный звонок, кнопки оплатить займ, перейти в личный кабинет.

слоган- займы под низкий процент. оформите процент!

ниже кнопки:

подать заявку , займы для пенсионеров, займы для ип, займы для юр. лиц при

клике на кнопки появляется модальное окно с калькулятором

слайдер

информацией об акциях на всю ширину страницы

блок калькулятор + инфо

блок Как получить микрозайм?

содержит иконки

через сайт, в офисе

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блок Как оплатить микрозайм?

в офисе

банковской картой

безналично на банковский счет

блок форма обратной связи

подвал содержит блоки ссылок с сайта

Предложите решение по цветовой схеме

следующим письмом перешлю доп инфу. по калькуляторам и блокам о микрозаймах

нужно оформить 1 вид всплывающего калькулятора- кальк. должны быть адаптивны под мобилку

и необходимо отрисовать внешний вид внутренней страницы