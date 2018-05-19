Нарисовать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок256 просмотров
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Нарисовать дизайн сайта и натянуть его на шаблон. Ориентируемся на http://molotok-na-chas.ru/. Шаблон который хотим использовать http://demo.djmimi.net/fbar/index.php?theme=Industry.

Дизайн сайта
6 лет назад
aidrim
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Tatana_
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Сотрудничество состоялось, хоть и для корзины.
Нет чёткой задачи, заказчик сам не знает чего хочет) Бриф заполнять не стал, было сложно. Зато с оплатой проблем не было.
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