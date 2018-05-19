Уважаемые конкурсанты, предлага Вашему вниманию проект редизайна главной страницы сайта aromacode.ru элементы сайта: - шапка - меню - баннерная часть - значки преимуществ (гарантия качества, оплата при получении, Бесплатная доставка по всей РФ, скидка постоянным клиентам) - товарная часть (Новинки, хиты ...
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Нарисовать дизайн сайта и натянуть его на шаблон. Ориентируемся на http://molotok-na-chas.ru/. Шаблон который хотим использовать http://demo.djmimi.net/fbar/index.php?theme=Industry.
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