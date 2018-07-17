Дизайн Landing Page "Получение ВНЖ в Украине"

Необходим дизайн для корпоративного медицинского сайта. Есть уже готовый шаблон сайт, свой программист и верстальщик. Есть примерное понимание того, как мы видим этот сайт, в какой цветовой гамме и стиле. Есть свои картинки для баннера. ...