Новогоднее оформление логотипа сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок1422 просмотра
#1$50

Приветствуется креатив.

118х136

Исходники предоставим по запросу.

Можно елочку на земной шар прицепить или шапочку Деда Мороза!

До 25 kb.

расширение:.jpg

Обязательное условие — конкурсные работы не для портфолио.

Спасибо за понимание!

11 лет назад
bz101
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
11 лет назад
#1
Исполнитель вник в суть поставленной задачи и ньюансов его реализации, что позволило ему предложить удачное дизайнерское решение соответствующее требованиям и предпочтениям Заказчика. Стиль работы и общения говорит о профессионализме и опыте Исполнителя.
Спасибо за интересный конкурс и незамедлительную оплату. Была рада сотрудничеству. Приятно работать с профессионалами. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
11 лет назад
#1

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