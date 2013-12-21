Разработать логотип для компании, занимающейся реализацией грузовой и пассажирской автотехники, запасных частей к ней, сервисным обслуживанием (ремонтом). Название компании - "Мир автотехники". На усмотрение дизайнера можно сделать все буквы прописными. ...
Новогоднее оформление логотипа сайта
Приветствуется креатив.
118х136
Исходники предоставим по запросу.
Можно елочку на земной шар прицепить или шапочку Деда Мороза!
До 25 kb.
расширение:.jpg
Обязательное условие — конкурсные работы не для портфолио.
Спасибо за понимание!
Победитель конкурса
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