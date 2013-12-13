Логотип для рыбного ресторана

Название ресторана - "ЩУКА"

Логотип – простой в исполнении.… чтобы хорошо и легко запоминался, просматривался не только на полиграфии, но на фасаде здания. Учитывая тот факт, что этот элемент будет выполнен с помощью элементов ковки.

Можно ориентироваться на идеи прикрепленных изображений.

При общей простоте логотипа, чтобы ассоциации были с такими понятиями, как качество, солидность, оригинальность и элегантность, благородство...

Формат заведения: рыбный ресторан.

Аудитория: жители и гости города.

Возрастная категория: в среднем от 30 - 35 лет.

Основные тона и фактуры интерьера: бежевый, фактурный лен или мешковина, светлое дерево, белый или кремовый, оттенки синего или голубого. В общем - в основном - светлые тона.

Необходимо продумать логотип и стиль написания названия.